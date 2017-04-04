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Fed'de Sızıntı İstifası
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Fed'de Sızıntı İstifası

Richmond Fed Başkanı Lacker, Fed'in gizli bilgilerini 2012 yılında Medley Global Advisor adlı varlık yönetim şirketine sızdırdığı için istifa etti.

Fed'de Sızıntı İstifası

Richmond Fed Başkanı Lacker, Fed'in gizli bilgilerini 2012 yılında Medley Global Advisor adlı varlık yönetim şirketine sızdırdığı için istifa etti.

Kaynak: Dunya.com

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