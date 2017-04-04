Fed'de Sızıntı İstifası
Richmond Fed Başkanı Lacker, Fed'in gizli bilgilerini 2012 yılında Medley Global Advisor adlı varlık yönetim şirketine sızdırdığı için istifa etti.
Richmond Fed Başkanı Lacker, Fed'in gizli bilgilerini 2012 yılında Medley Global Advisor adlı varlık yönetim şirketine sızdırdığı için istifa etti.
Kaynak: Dunya.com
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