Fed Boston Şubesi Başkanı Rosengren Açıklaması
NEW ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren, Fed'in bilançosunu küçültmesinin yakında başlayabileceğini ve bunun bankanın kısa dönem faiz politikasını etkilemeyeceğini söyledi.
NEW ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren, Fed'in bilançosunu küçültmesinin yakında başlayabileceğini ve bunun bankanın kısa dönem faiz politikasını etkilemeyeceğini söyledi.
Rosengren, New York eyaletindeki Bard College'da yaptığı konuşmada, Fed'in bu yıl bitmeden yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bilanço küçültme stratejisini hala dikkatli biçimde incelediğini belirten Rosengren, bunu gerçekleştirmek için ideal yöntemin bilançonun kademeli şekilde azaltılması olduğunu vurguladı.
Rosengren, Fed'in bilançosunu küçültmesinin bu yılın sonuna kalmadan daha yakın bir sürede başlayabileceğini savundu.
Fed'in faiz politikası hakkında da yorumda bulunan Rosengren, "Bilançonun küçülmesi, FOMC'nin kısa dönem faiz oranlarındaki kademeli normalleşmenin devam etmesini önemli ölçüde değiştirmeyecektir." ifadesini kullandı.
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