Fed, Bej Kitap Raporunu Yayınladı
Bej Kitap, ABD ekonomisinin şubat - mart döneminde genişlemeye devam ettiğini ortaya koydu.
Bej Kitap, ABD ekonomisinin şubat - mart döneminde genişlemeye devam ettiğini ortaya koydu. Rapora göre, sanayi, enerji ve turizm sektörleri iyileşmeyi sürdürürken otomobil harici perakende satışlarda zayıflama yaşandı
Kaynak: Dunya.com
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