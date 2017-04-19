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Fed, Bej Kitap Raporunu Yayınladı
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Fed, Bej Kitap Raporunu Yayınladı

Bej Kitap, ABD ekonomisinin şubat - mart döneminde genişlemeye devam ettiğini ortaya koydu.

Fed, Bej Kitap Raporunu Yayınladı

Bej Kitap, ABD ekonomisinin şubat - mart döneminde genişlemeye devam ettiğini ortaya koydu. Rapora göre, sanayi, enerji ve turizm sektörleri iyileşmeyi sürdürürken otomobil harici perakende satışlarda zayıflama yaşandı

Kaynak: Dunya.com

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