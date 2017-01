Fed Başkanı Yellen Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, bazı risklerin hala devam etmesine karşın ABD ekonomisinin gayet makul ve iyi bir hızda ilerlediğini belirterek, "ABD ekonomisinin iyi bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum. 2008, 2009 ve 2010 yıllarına kıyasla uykumu kaçıracak daha az şey var." dedi.



Yellen, California eyaletindeki Stanford Üniversitesi'nde "Ekonominin Görünümü ve Para Politikasının Gidişatı" başlıklı bir sunum yaptı.



Sunumunda, ABD ekonomisinin, Fed'in yasalarca belirlenen iki hedefine doğru büyük ilerleme kaydettiğini ifade eden Yellen, iş gücü piyasasının tam istihdama ve enflasyonun yüzde 2'ye yakın seyrettiğini söyledi.



Yellen, geçen yıl aylık ortalama 180 bine ulaşan istihdam artışının, işsizlik oranını uzun vadede sabit tutmak için yeterli olan 75-125 bin aralığından çok yüksek olduğunu söyledi. Yellen'ın bu tespiti, bankanın bu yıl istihdam artışının 75 binin altına düşmemesi halinde faiz artışlarına devam edebileceği şeklinde yorumlandı.



Yellen, düşük verimlilik artışı, zayıf küresel büyüme ve finansal krizin süren etkilerinin ülke ekonomisini orta vadede sınırlamaya devam edeceği görüşünü dile getirdi.





"Fed'in para politikası halen ekonomiyi destekliyor"



Fed'in para politikasının halen ekonomiyi desteklediğini ifade eden Yellen, işsizlik oranının uzun vadeli normal seviyesine ulaşmasının "faiz artışlarının gecikip gecikmediği" sorusuna neden olduğunu söyledi. Yellen, bu soruya kısa cevabının "hayır" olduğunu belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Veriler, aşırı ısınmış bir iş gücü piyasasıyla tutarlı gözükmüyor. Ayrıca, ekonomideki aşırı ısınma ibareleri genel olarak çok seyrek. Örneğin, sanayi sektöründeki kapasite kullanımı tarihi ortalamasının çok altında. Daha da önemlisi, çekirdek enflasyon kademeli olarak artıyor olsa da bu dolardaki hareketlenmeleri yansıtıyor, kaynak kullanımındaki yukarı yönlü baskıyı değil."



İstihdam artışının son 2 yılda yavaşladığına işaret eden Yellen, büyümenin kısa vadede hızlanmasının muhtemel görünmediğini, ekonominin aşırı ısınmasından endişelenmediğini kaydetti.



"Para politikası matematik formüle göre ayarlanamaz"





Janet Yellen, Fed'in, para politikasını istihdam ve enflasyon hedeflerini koruyacak şekilde kademeli olarak ayarlayacağını ancak belirsizliklerin izlenecek yolu etkileyebileceğini ifade etti.





Söz konusu belirsizliklerin para politikasının "Taylor Kuralı" gibi matematik bir formüle bağlı kalmasını imkansızlaştırdığını vurgulayan Yellen, "Basit kurallar, mali politikalar, global ekonomiyi etkileyen trendler, kredi arzını etkileyen yapısal gelişmeler ve genel finansal koşullar gibi birçok önemli faktörü göz ardı ediyor." dedi.



"ABD ekonomisi gayet makul ve iyi bir hızda ilerliyor"



Fed Başkanı Yellen, sunumunun ardından öğretim üyelerinin sorularını yanıtladı. Yellen, "Geceleri uykunuzu ne kaçırıyor?" sorusuna şu karşılığı verdi:



"Son toplantılarımızda kısa vadeli riskleri neredeyse dengeli şeklinde tanımladık. En son böyle hissetmemin üzerinden uzun süre geçmişti. Birkaç yıl geriye gidersek, Çin, Avrupa, gelişen ülkeler ve emtia piyasalarından kaynaklanan endişe verici küresel riskler seti mevcuttu. Yunanistan ve Avro Bölgesi'ndeki diğer gelişmeler geceleri uykumuzu kaçırıyordu."



Yellen, söz konusu risklerden bazılarının halen devam etmesine karşın ABD ekonomisinin gayet makul ve iyi bir hızda ilerlediğini ifade ederek, "Bu nedenle şu an Fed'de görev yaptığım uzun yıllar boyunca kaybettiğimden daha az uyku kaybediyorum. ABD ekonomisinin iyi bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum. 2008, 2009 ve 2010 yıllarına kıyasla uykumu kaçıracak daha az şey var." diye konuştu.



Dolar, Yellen'in ardından geriledi



Bu arada, Janet Yellen'ın, sunumunda, gelecek faiz artışlarının sayısına ve zamanlamasına yönelik yorumda bulunmaması doların hafif değer kaybetmesine yol açtı.



Yellen'ın konuşması öncesinde 101,10 seviyesinde seyreden uluslararası dolar endeksi, TSİ 07.00 sıralarında 100,95'e geriledi. Avro/dolar paritesi ise 1,0663'ten 1,0680'e yükseldi.



Öte yandan, "Taylor Kuralı"nı geliştiren Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor, Yellen'ı dinleyenler arasındaydı.