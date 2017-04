Fed Başkan Yardımcısı Fischer Açıklaması

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, merkez bankalarının piyasalara sürpriz yapmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.



Columbia Üniversitesinde bir etkinlikte konuşan Fischer, merkez bankaları ile piyasalar arasındaki iletişim hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Fischer, piyasa oyuncuları tarafından desteklenmemesi durumunda bile merkez bankalarının değişen para politikaları kapsamında görüşlerini açıklamak zorunda olduğunu anlattı.



Buna karşın merkez bankalarının finansal piyasalara sürpriz yapmaktan kaçınması gerektiğine dikkati çeken Fischer, sürprizlerin sık gerçekleşmesi halinde ise merkez bankalarının işlevinin sorgulanmaya başlanacağını ve piyasalarla merkez bankaları arasındaki ilişkinin aksayacağını ifade etti.



Fischer, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) ekonomik görünüme dair görüşlerini ve para politikasıyla ilgili değişikliklerini net şekilde paylaşarak, Fed'in piyasalarda sürpriz yapmayı engelleyebileceğini aktardı.



Ekonomide beklenmedik şokların ortaya çıkması olasılığına da işaret eden Fischer, bu tür durumlarda Fed'in faiz oranlarını ve para politikası duruşunu hedefleri doğrultusunda değiştirmesi gerektiğini belirtti.



Fischer, Fed'in mart ayı toplantı tutanaklarında 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu bu senenin sonuna doğru küçültmeye başlayabileceğinin sinyalini vermesi hakkında da değerlendirme yaptı.



Geçmişe göre şu anda piyasa düzensizliklerinin daha az görüldüğünü hatırlatan Fischer, yine de Fed'in bilançosunu küçültmeye başlamak için politikalar uygulamaya başladığında FOMC'nin piyasalardaki gelişmeleri ve beklentileri dikkatle izleyeceğini sözlerine ekledi.