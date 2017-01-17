Feci Şekilde Sakatlanan Josua John'un Bacağına 12 Dikiş Atıldı

Türkiye Kupası'ndaki Akhisar Belediyespor maçında bacağına darbe alan ve feci şekilde sakatlanan Bursasporlu Josua John'un bacağına 12 dikiş atıldı.

Feci Şekilde Sakatlanan Josua John'un Bacağına 12 Dikiş Atıldı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu mücadelesinde sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Alper Uludağ ile girdiği ikili mücadelede bacağına darbe alan yeşil-beyazlıların Hollandalı kanat oyuncusu Josua John, saha içindeki tedavisinin ardından oyun kenarına alındı.

12 DİKİŞ ATILDI

Karşılaşmaya devam edemeyen ve yerini Kubilay Kanatsızkuş'a bırakan John'un sakatlığının ciddi olduğu bildirildi. Kulüpten alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki oyuncunun bacağında darbe aldığı bölgeye 12 dikiş atıldığı bildirildi.

İşte Josua'nın dikişli bacağı;


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads