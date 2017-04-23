Feci Kazaya Validen Açıklama

Zonguldak Valisi Ali Kaban, 10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne gelerek bilgi aldı.



Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan kazada bir anda 10 vatandaşı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Vali Ali Kaban, "Gerçekten içimiz yanıyor. 10 vatandaşımızı bir anda kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Geriye kalan bütün acılı yakınlarımıza baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rektörümüzle BEÜ'deki yaralılarımızı da ziyaret ettik. Şükürler olsun ki bir kısım yaralılarımız hakikaten iyi durumdalar. Diğerleri için de onlar için de gerekli bütün işlemler yapılıyor. Allah sabır versin. Acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.



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