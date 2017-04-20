Feci Kazada Ölen İki Kardeş Aynı Tabuta Konuldu

Gaziantep'te aynı kazada ölen iki kardeşin cenazeleri, aynı tabutla morga kaldırıldı.



Gaziantep- Şanlıurfa karayolunda 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Kazada aynı otomobilde bulunan 6 yaşındaki Buğlem Torun ile 1 yaşındaki Furkan Torun hayatını feci şekilde yaşamını yitirdi. Kimlikleri belirlenen Buğlem ve Furkan Torun kardeşlerin cansız bedenleri, jandarma ekipleri tarafından aynı tabuta konuldu. Aynı tabuta konulan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kazada ölenlerin kimlik belirlemesi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP