Fcbescola İstanbul Öğrencileri Beko ile Barcelona'da

Dünyanın en iyi futbol okullarından FCBEscola'nın İstanbul'daki okuluna sponsor olan Beko, geleceğin futbol yıldızlarının yetişmesine katkıda bulunuyor. FCBEscola İstanbul'dan seçilen öğrencilerden oluşan 6 takım, Uluslararası FCBEscola Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi Beko'nun desteğiyle temsil ediyor.



Şirket açıklamasına göre, Beko'nun sponsorluğunu üstlendiği, Barcelona Futbol Kulübü'nün resmi futbol okulu FCBEscola İstanbul Beko öğrencileri, Barcelona'da düzenlenen 6. Uluslararası FCBEscola Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ediyor.



Okuldaki performanslarına göre FCBEscola İstanbul koordinatörleri tarafından seçilen 71 öğrenciden oluşan 6 takım, aralarında İspanya, ABD, Çin, Kanada, Japonya, İtalya, İsviçre ve BAE gibi ülkelerin bulunduğu 20 farklı ülkeden gelen takımlarla mücadele ediyor.



U8, U10, U12 ve U14 kategorilerinde gerçekleşen turnuvada takımlar ilk olarak kendi yaş kategorisindeki gruplarda mücadele ediyor. Grup aşamasında alınan sonuçlara göre ise sıralama maçları oynanacak. Maçlar sonucunda her yaş kategorisinin birincilerine kupa ve madalya verilecek.



FC Barcelona'nın uluslararası çapta düzenlediği bu turnuvaya dünyanın farklı ülkelerinden bin 500'ün üzerinde sporcu katılıyor.