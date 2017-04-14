Fcbescola İstanbul Beko Öğrencileri Barcelona'daki Turnuvaya Katıldı

FCBEscola İstanbul Beko'dan seçilen öğrencilerden oluşan 6 takım, 10-13 Nisan'da Barcelona'da düzenlenen Uluslararası FCBEscola Futbol Turnuvasında Türkiye'yi temsil etti.



Arçelik tarafından yapılan açıklamaya göre, FC Barcelona'nın resmi futbol okulu FCBEscola İstanbul Beko öğrencileri, Barcelona'da düzenlenen Uluslararası FCBEscola Futbol Turnuvası'na katıldı.



Okuldaki performansları göz önüne alınarak, FCBEscola İstanbul koordinatörleri tarafından seçilen 71 öğrenciden oluşan 6 takım, aralarında İspanya, ABD, Çin, Kanada, Japonya, İtalya, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bulunduğu 20 farklı ülkeden gelen takımlarla mücadele etti.



FCBEscola İstanbul Beko öğrencileri turnuvayı U8 kategorisinde 7, iki takımla katıldığı U10 kategorisinde 20 ve 23 yine 2 takımla katıldığı U12 kategorisinde 4 ve 25, U14 kategorisinde ise 16'ncı sırada tamamladı.



FC Barcelona'nın uluslararası çapta bu yıl üst üste 6. kez düzenlediği turnuvaya dünyanın farklı ülkelerinden bin 500'ün üzerinde sporcu katıldı. Unutamayacakları bir 4 gün deneyimleyen çocuklar, FC Barcelona'nın değerlerini yerinde yaşayarak görme fırsatını yakaladı. Ayrıca futbolseverlerin hayalini süsleyen Nou Camp Stadı ve Müzesini gezerek, hayran oldukları futbolcuların soyunma odalarında fotoğraf çekme şansı elde eden çocuklar, kapanış seremonisinde ise FC Barcelona profesyonel takımının önde gelen oyuncularından Gerard Pique ile el sıkışma fırsatı buldular.