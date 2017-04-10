Fc Scent, Kişisel Pazara 'Lüks Yerli' ile Geliyor
Kurumsal taraftan başladığı kokulandırma sektörüne, 2 yıl önce ev kozmetiğini de ekleyip devam eden FC Scent Store, 2 ay için kişisel kozmetiğe de girecek.
Kurumsal taraftan başladığı kokulandırma sektörüne, 2 yıl önce ev kozmetiğini de ekleyip devam eden FC Scent Store, 2 ay için kişisel kozmetiğe de girecek.
Kaynak: Dunya.com
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