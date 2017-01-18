Fb Tv'de Advocaat'a Eleştiri! 'Hiç Kusura Bakmasın.'

FutbolArena - Fenerbahçe'de sezon başında eleştirilen fakat Adanaspor maçına kadar son dönemde alınan seri galibiyetlerin ardından takım üzerinde hakimiyet kurmasıyla birlikte başarılı olarak görülen Advocaat, sezon başından bu yana ilk kez FB TV'de eleştirildi.



Fenerbahçe yönetiminin çok memnun olduğu Advocaat bu sezon FB TV'de ilk kez eleştirildi. Spor yazarı Alaattin Metin daha önceki programlarında övgü dolu sözler sarfettiği Advocaat'ın, Adanaspor maçındaki performansının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.



"TANIDIĞIMIZ ADVOCAAT DEĞİLDİ"



FB TV'deki programında konuşan ve başkan Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla tanınan spor yazarı Alaatin Metin, Advocaat hakkında "Adanaspor maçında tanıdığımız ve bildiğimiz Advocaat sahada yoktu. Yaptığı değişiklikler ve sahaya çıkardığı 11 yanlıştı. En önemlisi de Aatif sorunu. Her zaman 'Formayı hak eden oyuncu girer" diyen Hollandalı ne hikmetse Antalya kampına katılmayan ve tek idmana çıkan Aatif'i ilk 11'de sahaya sürdü. Bu şekilde kendisiyle çelişti. Hazır olmayan ve idman eksiği bulunan Aatif'i Adanaspor maçında oynatmak hem Advocaat'a, hem de Fenerbahçe'ye zarar verdi. Advocaat hiç kusura bakmasın ama yaptığı hatalar büyüktü." diye konuştu.