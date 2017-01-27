Fazla Tonajlı Kamyon ve Kaldırım İşgaline Ceza

Denizli'de fazla tonajlı kamyon sürücülerine jandarma tarafından ceza kesilirken gerekli yasal şartları taşımayan araçlar trafikten men edildi.



İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, Honaz ilçesine bağlı Kızılyer ve Kocabaş mahalleleri arasında trafik denetimi yapıldı.



Trafikte tehlike saçan ağır tonajlı kamyon sürücülerine yönelik kontrollerde, yasal kapasiteden fazla yük taşıyan, yükü karayoluna dökülecek şekilde branda çekmeden taşımacılık yapan ve trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüleri ile yük gönderen şahıs veya işletmelere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65. maddesi gereğince 197 lira ile 9 bin 628 lira arasında idari para cezası uygulandı.



Ayrıca gerekli yasal şartları taşımayan araçların yasal şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edildiği de öğrenildi.



Kaldırım işgaline ceza



Denizli Emniyet Müdürlüğü, hatalı park ve yaya kaldırımlarına park etmekten bir gün içerisinde 610 araca cezai işlem uyguladı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ocak Perşembe günü yapılan yoğunlaştırılmış trafik denetimlerinde bin 195 araç kontrol edilirken, şehir içindeki ana cadde ve güzergahlarda araç ve yaya trafiğini engelleyen 610 araca hatalı park ve yaya kaldırımlarına park etmekten cezai işlem uygulandı.



Ayrıca, yasak parktan dolayı 65 aracın da çekici vasıtası ile trafikten men edildiği bildirildi.