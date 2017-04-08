Fazilet Hanım ve Kızları 4. Bölüm Fragman

Ömrünü zengin bir hayat hayaliyle sürdüren ve bunun anahtarını kızlarında gören Fazilet Hanım'ın, kızları üzerinden hayatına olan öfkesini ve geçmişi ile hesaplaşmasının onları ihtişamlı "Egemen Yalı'sının" tam da ortasına nasıl sürükleyeceğinin hikayesi...



Yapım: Avşar Film Senaryo: Sırma Yanık Yönetmen: Murat Saraçoğlu



Oyuncu Kadrosu: Fazilet Çamkıran: Nazan Kesal Hazan Çamkıran: Deniz Baysal Ece Çamkıran: Afra Saraçoğlu Hazım Egemen: Mahir Günşırak Güzide Egemen: Gülsen Tuncer Yağız Egemen: Çağlar Ertuğrul Sinan Egemen: Alp Navruz