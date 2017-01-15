Fazıl Küçük Ölümünün 33'üncü Yılında KKTC'de Anıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Küçük'ün çok yönlü liderliği topluma siyasal ve sosyal yönden önemli katkılar sağladı. Zor koşullarda verilen mücadelelerden sonra Kıbrıs'ın Enosis ile Yunaistan'a bağlanması ve adanın bir Yunan adası haline dönüştürülmesini engellendi." dedi.



Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 33'üncü yılında Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.



Küçük'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bakanlar, milletvekilleri, üniversite rektör ve temsilcileri, muharip dernekler, dernek, kurum, kuruluş ve okullardan temsilciler katıldı.



Törende konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin merhum önderi Dr. Küçük'ü ölümünün 33'üncü yılında bir kez daha rahmetle ve saygıyla andıklarını belirtti.



Küçük'ün çok yönlü liderliğinin topluma siyasal ve sosyal yönden önemli katkılar sağladığını ifade eden Akıncı, zor koşullarda verilen mücadelelerden sonra Kıbrıs'ın Enosis ile Yunaistan'a bağlanması ve adanın bir Yunan adası haline dönüştürülmesinin engellendiğini, bunun Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının başlattığı mücadele sonucunda oluştuğunu kaydetti.



"Cenevre süreci· henüz bi·tmedi·"



İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan müzakerelere de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, sürecin henüz bitmediğini, önümüzdeki günlerde teknik seviyede, çalışma grupları seviyesinde devam edeceğini, ardından üst seviyede devam ederek sonuçlanacağını vurguladı.



"Türki·ye'ni·n güvencesi· devam edecek"



Akıncı, Dr. Küçük'ün Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına ilgisi yanında güvencesini de sağladığını, bu güvencenin bundan sonra da devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:



"Bulunacak herhangi bir anlaşmada Kıbrıs Türklerinin güvencesini sağlayabilecek yegane teminatın Türkiye olduğuna kuşku yoktur. Bu noktada tereddüt de yoktur. Dolayısıyla bundan sonra bulunacak olan bir formülde Türkiye'nin etkin güvencesinin devam edeceği, eşitlik özgürlük ve güvenlik, içinde yaşanacak bir ada istiyoruz. Böylesi bir adada herkese yer vardır. Böylesi adada her iki toplum da barış ve huzur içinde mutluluk içinde yaşayabilir. Bugün eğer ben bunları söyleyebiliyorsam işte bu rahmetli önderimiz Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdiği mücadelelerden sonra olmuştur. Şehitlerimizin gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde olmuştur."



Törenin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Küçük'ün kabrindeki anıt özel defterini imzaladı. Akıncı deftere şunları yazdı:



""Aziz Doktor Küçük, Hekim, yayıncı ve siyasetçi kimliğinle Kıbrıs Türk toplumuna uzun yıllar özveriyle üstün hizmetler sunmuş bir şahsiyet olarak sizi aramızdan ayrılışınızın 33'üncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Bugün özgürlük, güvenlik ve eşitliğimizi sağlayacak bir federal çözümü hedefliyorsak, bu geçmişte liderlik ettiğiniz toplumsal varoluş mücadelesi sayesinde mümkün olmaktadır. Halkımız, eşsiz katkılarınızı her zaman minnetle anmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun."