Ordu'nun Fatsa ilçesinde Fatsa Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Fatsalı Gençler Okuyor Projesi'nin jüri ödül töreni gerçekleşti.



Fatsa İlçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Fatsalı Gençler Okuyor Projesi'nin jüri ödül töreni özel bir restoranda yapıldı.



Ödül törenine Fatsa İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, İlçe Mili Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire ve kurum amirleri ile çok sayıda öğretmen katıldı.



'Fatsalı Gençler Okuyor Projesi'nin jüri ödüllerini veren İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, projenin önemine dikkat çekti. - ORDU