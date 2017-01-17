Fatsa Tapuda 2016'da 13 Bin 923 İşlem Yapıldı

Ordu'nun Fatsa İlçe Tapu Müdürü Erdoğan Atik, 2016 yılında yapılan işlemlerin verilerini açıkladı.



Fatsa Tapu Müdürü Erdoğan Atik yaptığı açıklamada, "2016 yılında toplamda dairemizde 13 bin 923 işlem yapıldı. Ortalama baktığımızda 3 kişi hesapladığımız zaman 40 bine yakın kişiye birebir işlem gerçekleştirmiş olduk. Devlete kazandırdığımız tapu harçları toplamda 12 milyon 228 bin 026 TL oldu. Fatsa ilçemizde 2016 yılında 815 adet konut satışı gerçekleşti ipotekli olarak. 2 bin 865 tane arsa satışı, tapu kaydı üzerinden müşterek olup birbirlerine karşı satışlar 280 adet, bin 5 adet ipotek satışı, 985 adet ölümden sonra intikaller ve 108 adet kat ittifakı işlemi gerçekleşti. Devletimize Fatsa Tapu Müdürlüğü olarak tüm işlemlerden 12 milyon 228 bin 026 TL kazandırdık. 2017 yılı içerisinde Fatsa Belediyesi ile bir protokol imzalayacağız. Elektronik arşiv protokolü. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.



Atik açıklamasını şöyle tamamladı: "Daire olarak yenilendik ve vatandaşlarımızı en iyi şekilde işlemlerini yaparak mağdur etmedik. Şimdi dairemiz son sistem ve dijital sistemde hizmet veriyor. Herkesi memnun bir şekilde buradan ayrılıyor. Fatsa ilçesi olarak birçok ilden daha fazla işlemler yapıyoruz." - ORDU