Fatsa'nın Şebeke Hatları Hızla Yenileniyor

Ordu Su Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Fatsa ilçesinde Reşadiye Caddesi ve Arslan Aydınlık Caddesi'nde yürüttüğü şebeke hattı ve eski boru yenileme çalışmalarını ilçenin çeşitli mahallelerinde sürdürüyor.



OSKİ tarafından şu anda Fatsa ilçesinin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi'nde kullanım ömrünü tamamlamış 150'lik aspes abone boruları ve şebeke hattı 160'lık poletilen borular ile değiştiriliyor. Bu çalışma İnönü Caddesi'nden başlayıp belediye hizmet binası önünden geçerek Yeni Kumru Caddesi'ne kadar devam ediyor. Diğer yandan OSKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre Meşebükü Mahallesi'nde bulunan terfi merkezinin yenilenerek modern bir hale geleceği ve buradan Fatsa merkeze su veren mevcut 400'lük çelik boruların 800'lük çelik borularla yenileceği bu çalışmanın da çok yakında başlayacağı bildirildi.



Meşebükü Mahallesi'nden başlayıp İnönü caddesine kadar devam edecek olan bu çalışmanın 150 günde bitirileceği ifade edildi. Aynı zamanda Fatih Mahallesi Çullu Sokak'ta bulunan eski su deposunun 600 metre üst kısmına 2000 metreküplük yeni su deposu yapılacağı da belirtildi. Otogara giden yol güzergahında da bu şebeke yenileme çalışması yapıldı ancak henüz su verilmedi, birkaç gün içerisinde aboneler bağlanacak. Yine Ata Caddesi ve Muahvide Bayırman Caddesi'nde şebeke yenileme çalışması yapıldı.



"OSKİ'nin ilçemizde gayretli çalışmaları var"



Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, OSKİ tarafından bundan daha hızlı daha koordineli bir şekilde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "OSKİ'nin Fatsamızda hem alt yapıda hem içme suda ciddi hizmet ve yatırımları var. Bu kapsamda da gelişen ve büyüyen bir şehir Fatsa'da ihtiyaçların daha hızlı daha koordineli ve artarak devam etmesi için gayretli çalışmalar var. Ben OSKİ Genel Müdürlüğümüze gayretleri için teşekkür ediyorum. 2017 yılında OSKİ olarak Fatsa'mızda ciddi manada altyapı su şebeke hatları, depolar, hatların yenilenmesi gibi ciddi yatırımlar gerçekleşmiş olacak. 2017 yılında OSKİ olarak Fatsamızın toplamında ki şu andaki yatırım bedelleri 14 milyon olarak planlanmış durumda. Fatsamıza hayırlı olmasını diliyorum ama ben inanıyorum ki bu 14 milyon ile kalmayacak" diye konuştu. - ORDU