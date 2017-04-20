Fatsa Huzurevi 200 Gün İçinde Tamamlanacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Belediyesinin projesi olan huzurevi inşaatının 200 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı ikinci birleşiminde Fatsa Huzurevinin son durumu ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, devralma sürecinden sonra konu üzerinde titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Fatsa Huzurevinin; bodrum, zemin ve iki normal katlı olmak üzere dört katlı bina olarak projelendirildiğini kaydeden Yılmaz, "Fatsa Huzurevinin ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir. İşin süresi 200 gündür. Şimdiden Fatsa ilçemize hayırlı olsun" dedi.



"İyi niyetli bir düşünce"



Huzurevi projesinin kuruluşu ve inşaata başlandığı takvim itibariyle gayet olumlu ve iyi niyetli bir düşünce olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, "Fatsa gibi hinterlandı büyük bir ilçede bu sayıyı aşacak mahiyette huzurevlerine de ihtiyaç var. Allah kimseyi düşürmesin ama gelişen toplumumuzda maalesef bu türlü birimlere de günden güne ihtiyaç da fazlalaşıyor. Sosyal belediyecilikte iyi bir örnek olan Fatsa Belediyemizin bize devrettiği bu projesi bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdiye kadar da sadece kamu imkanlarının değil hayırsever vatandaşlarımızın da katkıları oldu. Onların da hakkı koruyacağız. Yani o da yaptıranların isminin yazılması karşılığında isimleri koruyacağız muhafaza edeceğiz. Bu çerçevede hayır sahibi hemşehrilerimize de şimdiye kadarki yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Birlikten kuvvet doğar"



Projelerine destek verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a teşekkür eden Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise, "Elbette ki bu şehre Büyükşehir Belediyemiz ile ortak hizmet ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin sadece kendi taahhüt ettiği projeleri değil bizim Fatsa Belediyesi olarak taahhüt ettiğimiz projeleri de üstlenmiş olmaları Fatsa'ya vermiş olduğu önemi gösteriyor. Bu sebeple teşekkürü gerçekten hak ediyor. Marifet iltifata tabi, teşekkürü eksik etmemek lazım. İnşallah vatandaşlarımız bittiğinde bu güzelliği görecekler. Birlikten kuvvet doğar misali bu birlikteliğimizi somut projelerle hissedecekler diyorum. Huzurevi inşaatımızın Fatsamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu projeye keşke İhtiyaç olmasa diyoruz çünkü mağdur ihtiyaç sahibi insanların barınabileceği bir proje ama nihayetinde bu da hayatın bir gerçeği bunu da alt yapı olarak hazırlamak bizim de bir nevi görevimiz. İnşallah en kısa zamanda huzurevi projemiz geri kalan kısmıyla bitecek ve Büyükşehir Belediyemiz buraya imzasını atacak" şeklinde konuştu. - ORDU