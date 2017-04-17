Fatsa'daki Kazada Ölü Sayısı 2'ye Çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı.



Galip Yalmancı idaresindeki 52 PA 804 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Yılmaz yönetimindeki 61 BK 583 plakalı otomobil ile Bacanak Mahallesi sınırlarında çarpıştığı kazada sürücü Galip Yalmancı da Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mesut Yılmaz'ın tedavisinin Fatsa Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi. - ORDU