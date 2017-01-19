Fatsa'da Yarıyıl Tatiline Doğru

Fatsa ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 23 bin öğrencinin karne alarak yarıyıl tatiline gireceği bildirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir eğitim dönemi geçirdiklerini söyledi.



Öğrenci karnelerinin bir durum tespiti olduğunu ifade eden Cinoğlu, "Velilerimiz, karnesinde kırık not olan öğrencilere iyi davranmalı. Onları kıracak ve üzecek cümlelerden kaçınmalı. Onları motive edecek cümleler kullanmalı ve başarılı olmaları halinde ödüllendireceklerini söylemeli." dedi.



Tatilin öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından çok iyi değerlendirmesi gerektiğine dikkati çeken Cinoğlu, şunları kaydetti:



"2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladık. 4 aylık süreçte ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek için çaba sarf ettik. Öğrencilerimiz bu yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeli ve bol bol eğlenmelidir. Yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmeyecek. Bakanlığın bu konuda kesin talimatı var. Bizler de yarıyıl tatilinde okullarımızın fiziki durumlarını iyileştireceğiz ve öğrencilere daha kaliteli hizmet vermek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."



Cinoğlu, yeni müfredatın yayınlandığını hatırlatarak bu konuda eğitim paydaşlarından görüş ve öneri beklediklerini sözlerine ekledi.