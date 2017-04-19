Fatsa'da Turizm Haftası Etkinliği

Ordu'nun Fatsa ilçesinde '15-22 Nisan Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında Sehit Uzman Onbaşı Sercan Öklük Lisesi tarafından bir etkinlik düzenlendi.



Okulun toplantı salonunda yapılan etkinliğe Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, SYDV Müdürü Nevzat Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire ve kurum amirleri katıldı.



Düzenlenen program sonrası açıklama yapan Okul Müdürü Ali Yazgı, '15-22 Nisan Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında keşke ikramı yapıtlarını söyledi. Yazgı, "Yurdumuzun, tabiat ve tarih zenginliğiyle turizm bakımından eşsiz bir hazineye sahip. Bir bölgeden öteki bölgeye değişen görünüş ve iklim ayrılıkları, Türkiye'yi her mevsimde, her turistin faydalanabileceği ideal bir ülke yapmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesi, Türkiye kadar uzun ve zengin tarihin mirasına sahip değildir. En eski uygarlıkların izleri, anıtları bizim topraklarımızdadır. Sözün kısası, Türkiyemiz bir turist cennetidir" dedi.



Okul yönetimi her Turizm Haftası olduğu gibi bu sefer de davetlilere bölgenin yöresel yemeği olan keşkek ikramı yaptı. - ORDU