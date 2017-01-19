Fatsa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Evkaf Mahallesi Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Yusuf Dişli yönetimindeki 08 YD 052 plakalı otomobil ile İsmail Kızıllık'ın kullandığı 06 DG 5271 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan sürücüler ile Türkan Kızıllık ve Ahmet Yılmaz yaralandı. Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ORDU