Fatsa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Fatsa ilçesinde trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Veli Sadan idaresindeki 52 ER 981 plakalı kamyonet ile Abdurrahman Dönmez'in kullandığı 52 BN 050 plakalı minibüs otogar kavşağında çarpıştı.



Kazada, kamyonetin sürücüsü ve aynı araçta bulunan Adnan Okutan, Esra Sadan ile Veli Sadan yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.