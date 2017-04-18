Fatsa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun-Ordu karayolu Büyük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekai Dost yönetimindeki 55 KC 559 plakalı, Ömer Dursun'un kullandığı 52 DJ 254 plakalı ve İbrahim Çabuk yönetimindeki 35 BAB 90 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU