Fatsa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Korgan ilçesinden Fatsa ilçesi istikametine gittiği öğrenilen Galip Yalmancı idaresindeki 52 PA 804 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Yılmaz yönetimindeki 61 BK 583 plakalı otomobil ile Bacanak Mahallesi sınırlarında çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Galip Yalmancı, Mesut Yılmaz ve Hamdi Küçük yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.



Kazada ağır yaralan Hamdi Küçük, buradaki yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ORDU