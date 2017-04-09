Fatsa'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.



İlk kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Basıcı yönetimindeki 45 HB 5200 plakalı otomobil ile Serkan Aydın yönetimindeki 52 EJ 201 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Serkan Aydın ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İkinci kaza ise Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cenan Altınsarı yönetimindeki 52 ER 215 plakalı minibüs, Beyazıt Caddesi üzerinde Erdal Aktaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Erdal Aktaş ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Her iki kazada yaralanan şahısların sağlık durumlarının iyiye doğru gittiği öğrenildi. - ORDU