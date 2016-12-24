Fatsa'da Tarım Aracının Çarptığı Kadın Yaralandı

Fatsa ilçesinde tarım aracının çarptığı kadın yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hasan Tırıç idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Dumlupınar Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Varol'a çarptı.



Kazada yaralanan Varol için sağlık ekiplerinden yardım istendi.



112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.