Fatsa'da Tarım Aracı Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Muharrem Koyun yönetimindeki 52 LK 197 plakalı otomobil ile Yaşar Az'ın kullandığı 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracı, Ayazlı Mahallesi'nde çarpıştı.



Kazada tarım aracının sürücüsü Yaşar Az ağır yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.