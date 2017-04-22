Fatsa'da Selin Yaraları Sarılıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen yıl meydana gelen sel afetinden dolayı zarar gören yerlerin onarımı devam ediyor.



Bolaman Mahallesi Hüsamoğlu mevkisinde 5 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen sel afetinden zarar gören yolun çalışabilmesi için 3 ayrı noktaya taş duvar tahkimatı yapılıyor. Sel afetinde meydana gelen heyelandan bozulan yol ile alakalı Fatsa Belediyesine müracaatta bulunan Bolaman Mahallesi Muhtarlığı ve vatandaşların talebini değerlendiren Fatsa Belediyesi Kırsal 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı noktaya taş duvar tahkimatı yapılmasına karar verdi. Bu taş duvarlardan 20 metre uzunluğunda 7 metre yüksekliğindeki ilk taş duvarın yapımı tamamlandı. Ayrıca Bolaman Laleli mevkisinde Büyükşehir ekipleri de eş zamanlı yol genişletme çalışmaları yapıyor.



Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, 5 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen sel afetinden zarar gören yol için Bolaman Mahallesi Muhtarlığının talebi olduğunu belirterek, "Talepleri öncelik sırasına göre değerlendirmeye devam ediyoruz. Allah bölgemize inşallah böyle bir sel afeti daha yaşatmaz. Bu noktada geriye kalan 2 taş duvarın yapılması da kısa sürede tamamlanacak" dedi. - ORDU