Fatsa'da Polis Haftası Kutlaması

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.



Kutlama törenine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, daire amirleri, polis teşkilatı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.



İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, Türk Polis Teşkilatının 172 yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Kuruluşundan bu zamana kadar ki 172 yıllık süreçte teknolojik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda sürekli kendini yenileyerek mesafe kat eden teşkilatımız, ihsan haklarına saygı ve tarafsız ilkelerine bağlı kalarak yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında bireylerin temel hak ve özgürlüklerin korunmasını toplumun huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine imkan sağlayan bir ortamın oluşturulmasına ve bunların oluşmasına katkı sağlayan misyon edinmiştir. 172 yıllık süreçte emeği geçen ve kutsal mesleğimizin ifası sırasında canlarını feda eden aziz şehitlerimize yüce mevladan rahmet, gazilerimize ve aziz şehitlerimizin yakınlarına, emekli mensuplarımıza saadetler dilerim" dedi.



Program daha sonra Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde verilen ikramla son buldu. - ORDU