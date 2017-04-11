Fatsa'da Polis Haftası Etkinlikleri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamanda İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, Hasan Yahşi İlk ve Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.



Öğrencilerle okulun konferans salonunda buluşan İbrahim Etem Öztürk program sonrası yaptığı açıklamada, "Başlarına gelebilecek sıkıntılı olayların farkında olabilmelerini için önemli derecelerde öğrencilerimize bilgiler verdik. Kötü insanlarla karşılaştıklarında ne yapmaları konusunda minik öğrencilere bilgiler aktardık. Gündem, kısa ve akıllarında kalabilecek bilgileri kendilerine ilettik. Polisi gördüklerinde kendilerini güvende olduklarını hissettirmeye öğrettik onlara. Polis-çocuk ilişkilerini geliştirmek, saygılı, duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesine yardımcı olabilmek, polislik mesleğini öğrencilere tanıtmak ve onların polisin verdiği hizmetlerden faydalanmalarını sağlamayı hedefledik. Ziyaretimizde öğrencilerle samimi, sıcak bir tanışma ortamı oldu. Öğrencilerin merak ettiği basit ama onlar için önemli olan soruları da cevaplandırdık. Öğrenciler bu sayede polislik mesleğini daha yakından tanıma fırsatı buldular" diye konuştu.



Ziyarette polisler konferansa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - ORDU