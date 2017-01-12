Fatsa'da Parklar Yenileniyor

Fatsa Belediyesi halkın sosyal yaşam alanları içerisinde bulunan parklarda yenileme çalışmaları yapmaya devam ediyor.



Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, parkların çocukların ve ailelerin vakit geçirmek için tercih ettikleri en önemli sosyal alanlara dönüştüğünü belirterek, "Zafer Parkımız, modern çocuk oyun grupları ve yenileme çalışmaları sonrası daha modern ve çağdaş bir görünüme kavuştu. Engelli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın hayata karışmaları, bizlerle birlikte olmaları ile yaşadığımız kent daha da renklenecek ve farklı anlamlar kazanacak. Bu bilinçle bu parkımız da kentimizin ilk olma özelliğine sahip engelsiz bir çocuk oyun gurubumuz bulunuyor. Zıp zıp, tahterevalli, engelsiz salıncak ve diğer oyun elemanları gibi yeni nesil çocuk oyun grupları yerleştirildi. Kısacası vatandaşlarımızın sosyalleştiği, çocuklarımızın oyun oynayarak güzel ve eğlenceli vakit geçirdiği Zafer Parkımız çok daha modern ve estetik bir görünüme kavuştu" dedi.



Son olarak Başkan Anlayan vatandaşlara seslenerek, "Lütfen bu parkları kendi eviniz, kendi eşyanız gibi düşünerek koruyunuz. Yapılan parklar ne kadar uzun süre dayanırsa çocuklarımız da o kadar mutlu olacaktır" ifadelerini kullandı. - ORDU