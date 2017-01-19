Fatsa'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne Doğalgaz Verildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğalgaz hattı döşeme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nin tamamına doğalgaz verilmeye başlandı.



Devam eden Doğalgaz çalışmaları ile ilgili bilgi veren Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Elekçi Irmağı'nda uzun zamandan beri süren doğalgaz hattı geçişinin tamamlandığını belirterek, "Şu anda Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nin tamamına doğalgaz verildi. Fatsa'da şu anda Evkaf Mahallesi ve Dolunay Mahallesi'nin bir kısmı doğalgaz kullanmaya başladı. Fatsa ilçemizde şu anda önünde doğalgaz olan daire sayısı 6 bin 668, abone sayısı ise 1550. Önümüzdeki senenin programında da Dumlupınar, Kurtuluş ve Şerefiye Mahallelerine doğalgaz verilmesi planlanıyor" dedi.



Başkan Anlayan, 2016 yılında Fatsa'da 150 kilometrelik doğalgaz hattı döşendiğini, bu sene bu rakamı daha da yükseltmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. - ORDU