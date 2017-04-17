Fatsa'da 'Kutlu Doğum Haftası' Konferansı
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, “İnandığımız gibi yaşamamız lazım. İnandığımız gibi yaşamazsak yaşadığımız şeylere inanmak zorunda kalırız. Yapılan bir takım kötü şeyleri biz normal karşılamaya başlarız.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnandığımız gibi yaşamamız lazım. İnandığımız gibi yaşamazsak yaşadığımız şeylere inanmak zorunda kalırız. Yapılan bir takım kötü şeyleri biz normal karşılamaya başlarız. İnancımızın gerekliliklerini yerine getirmek gerekiyor" dedi.
Fatsa Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında düzenlenen konferans, müftülük binası salonunda gerçekleşti. Konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı. Konferansta Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı siyasiler, kurum amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.
Büyük bir ilgiyle izlenen konferans Fatsa Müftüsü Hüseyin Can'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Kur'an tilaveti ve ilahiler okundu.
Daha sonra kürsüye çıkan olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Kutlu Doğum Haftası' hakkında bilgiler verdi. Erbaş, "İnsan olarak Peygamber efendimizden öğrendiklerimizi çocuklarımıza öğretmenimiz gerekiyor. Önemli olan güven toplumunu oluşturmak ve bu toplumu oluşturmak içinde bu konuları iyi bilmek gerekiyor. İnandığımız gibi yaşamamız lazım. İnandığımız gibi yaşamazsak yaşadığımız şeylere inanmak zorunda kalırız. Yapılan bir takım kötü şeyleri biz normal karşılamaya başlarız. İnancımızın gerekliliklerini yerine getirmek gerekiyor" diye konuştu.
Programın sonunda ise Prof. Dr. Ali Erbaş'a günün anısına Kaymakam Mehmet Yapıcı bir plaket takdim etti. - ORDU