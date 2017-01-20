Fatsa'da Kültür Sanat Etkinlikleri

Fatsa ilçesinde "Ayyar Hamza" isimli tiyatro oyunu sağlık çalışanları için sahnelendi.



Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında sahnelenen oyunu, Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu, Fatsa Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı İsmail Sezgin, Fatsa Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı İlknur Yanıklıoğlu, sağlık çalışanları ve aileleri izledi.



Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun izleyicilerin beğenisini aldı.



Sağlık çalışanlarını bir nebze de olsa hastane stresinden kurtarmak için böyle bir organizasyon yapıldığını ifade eden Karadağlıoğlu, oyunu yaklaşık 200 kişinin izlediğini söyledi.



"Ayyar Hamza" isimli tiyatro oyununun herkes tarafından beğenildiğini belirten Karadağlıoğlu, "Hastane personelimize moral amaçlı bir tiyatro etkinliği düzenledik. Gerçekten katılım güzel oldu. Ayyar Hamza adlı tiyatro gösterisini izledik ve çok beğendik. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.