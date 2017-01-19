Fatsa'da Korkutan Yangın

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ülkü Sokak'ta bulunan Harun İ.'ye ait evden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar hemen 110'u arayarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.



Kontrol altına alınan yangın sonucu herkes rahat bir nefes alırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU