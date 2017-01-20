Fatsa'da Karne Heyecanı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 23 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.



2016-2017 eğitim-öğretim yılının 1. döneminin sona ermesiyle birlikte 23 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Fatsa'da Dolunay İlkokulunda yarıyıl tatili münasebetiyle karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenine Fatsa İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Halit Gülten, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.



Karne dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, "Bugün 2016-2017 eğitim-öğretim yılının 1. döneminin sonuna geldik. Çocuklarımız bugün karne heyecanı yaşıyorlar. Bu yarıyılda öğrencilerimizin düzenli olarak okula gelmesini sağlayan velilerimize, öğrencilerimizin temiz ve sıcak ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlayan tüm çalışanlarımıza, öğrencilerimizi gece gündüz demeden iyi insan, iyi vatandaş, başarılı birey olarak yetiştirmeye çalışan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayan yöneticilerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sevgili öğrenciler, 1.yarıyıl sonunda ara karnenizi almış olacaksınız. Sizlerin başarıları bizleri her zaman gururlandırıyor. Bizim size olan inancımız çok büyüktür. Tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bunun yanında kitap okuma, çeşitli sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunma gibi etkinliklerle kendinizi geliştirecek aktivitelerde bulunmanızı ve böylelikle 2. yarıyıla umut dolu bir başlangıç yapmanızı ümit ediyorum. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere karneleri sınıf öğretmenleri tarafından dağıtıldı. - ORDU