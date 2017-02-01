Fatsa'da İş Yeri Çatısı Çöktü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Büyük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin çatısı, kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.



Çatının çöktüğü anlarda iş yerinde çalışanlar olayı yara almadan atlatırken, iş yeri sahibi Murat Yıldız ise büyük bir faciayı kıl payı atlattıklarını söyledi. O saatte iş yerinde çalıştıkları ifade eden Yıldız, "Biranda büyük bir ses çıktı ve dışarı çıktığımızda çatımız çökmüştü. İlk olarak altında kimsenin olup olmadığını kontrol ettik. Sonrasında emniyetli bir şekilde iş yerinden çıktık" dedi. - ORDU