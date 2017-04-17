Fatsa'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)
YARALI SÜRÜCÜ DE ÖLDÜOrdu'nun Fatsa İlçesi'nde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralı olarak ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Galip Yalmancı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YARALI SÜRÜCÜ DE ÖLDÜ
Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralı olarak ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Galip Yalmancı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü Mesut Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.