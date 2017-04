Fatsa'da İki Lise Öğrencisi 3 Gündür Kayıp

ORDU'nun Fatsa İlçesi'nde 3 gün önce kaybolan Fatsa Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Melike Türkan ve Nazlı Özdemir'in bulunması için aileleri polise başvurdu.



Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde lise öğrencileri Melike Türkan ve Nazlı Özdemir'den aileleri üç gündür haber alamıyor. Nazlı Özdemir'in ağabeyi Servet Özdemir, "Sabah işe gittim. Kız kardeşim Nazlı evden sabah çıkarken anneme sarılıp öperek ayrılmış. Okula gidiyor ve dolmuş şoförü de okula kadar bıraktığını bizlere belirtti. Okula gittikten sonra nasıl ayrıldığını bilmiyoruz. Okulda kamera olmadığı için tespitte edemedik. Perişan durumdayız. Herhangi bir sorunumuz, problemimiz yoktu. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.



Melike Türkan'ın babası Habil Türkan ise sosyal medya hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada "Kızım, Melike canım kızım, derdimiz sıkıntımız sen oldun. Seni çok merak ediyoruz. Eğer bizden korkup utanıp çıkmıyorsan ne olursa olsun bizi ara. Ben her zaman ne olursa olsun her zamanki gibi yanındayım" ifadeleri kullandı.



Öte yandan Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatsa Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kayıp iki kızın da bulunması için seferber oldu. Sosyal medya hesaplarından da kayıp kızların fotoğraflarını paylaşılarak bulunmaları için vatandaşlardan yardım istedi.



