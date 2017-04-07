Fatsa'da Gençlik ve Çocuk Korosu Konser Verdi

Fatsa ilçesinde, Türk Sanat Müziği Gençlik ve Çocuk Korosu topluluğu tarafından konser verildi.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Kültür Sarayında organize edilen konserde, Dr. Osman Özel yönetimindeki koronun seslendirdiği Türk Halk Müziği beğeni topladı.



İlçede 3 yıl önce yeni aldıkları ve inşaat halindeki evden düşerek yaşamını yitiren kadının 8 yaşındaki kızı Gizem Gülmez ise sesiyle herkesi kendine hayran bıraktı.



Satın aldıkları dairede metreyle ölçüm yaparken korkuluk olmayan 9. katın balkonundan düşen 31 yaşındaki Semine Gülmez'in kızı Gizem, segah makamından "Buruk Acı" adlı eseri seslendirmesi davetlileri ve yakınlarını duygulandırdı.



Ayakta alkışlanan Gülmez'i, babası Ahmet Gülmez kucaklayarak kendisine çiçek verdi.



Konser verilen kokteylin ardından sona erdi.



Konsere, İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, Altınordu ilçe Müdürü Hasan Acu, Fatsa ilçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Nurdoğan Karadağlıoğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nevzat Aydın, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.