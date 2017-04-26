Fatsa'da Evden 6 Bin TL'lik Hırsızlık

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir evden 6 bin TL değerinde altın ve para çalındı.



Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Yaprak Sokak No: 22'de Ali Çil'e ait eve giren hırsız ya da hırsızlar evde bulunan 6 bin TL değerindeki altın ve parayı çalarak kayıplara karıştı. Evine hırsız girdiğini fark eden ev sahibi Ali Çil, polisten yardım istedi. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri eve gelerek inceleme yaptı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU