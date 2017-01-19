Fatsa'da Ev Yangını

Fatsa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ülkü Sokak'da bulunan 5 katlı apartmanın Harun İ'ye ait çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, evin bir bölümü zarar gördü.