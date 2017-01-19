Fatsa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ülkü Sokak'da bulunan 5 katlı apartmanın Harun İ'ye ait çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, evin bir bölümü zarar gördü.
Fatsa'da Ev Yangını
Fatsa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.
Fatsa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.
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