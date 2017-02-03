Fatsa'da Dolmuş Ücretlerine Zam

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dolmuş ücretlerini zam yapıldı.



En son 4 yıl önce zam yaptıklarını belirten Fatsa Sanayi Sitesi Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Necati Efe, "Fatsa ilçemizde yıllardır dolmuş ücretlerine zam yapmamıştık. Yeni alınan kararlar ile dolmuş ücretlerini zam yapma kararı aldık. Artan yakıt fiyatları ve masraflara göre bu zammı yapmayı uygun gördük. Fatsalı vatandaşlarında bizleri anlayacağını düşünüyoruz. Ücretlere ek olarak 25 Kuruş zam yaptık ve uygulamaya da başlandı. Hizmeti en iyi şekilde kaliteli olarak vermeye devam ediyoruz. Kurallarımız var ve şoför esnaflarımız bu kurallara uyarak taşımacılıkları yapıyorlar" dedi.



Fatsalı dolmuşçulardan Emrah Şen ise yaptığı açıklamada, "Zam vatandaşı çok fazla etkilemeyecek. Günün şartlarına göre bu zammı yapmak zorunda kaldık. Tüm herkesten bu konu ile ilgili anlayış bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU