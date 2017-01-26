Fatsa'da Beton Kaldırım Dönemi

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, bundan sonra artık beton kaldırımlar yapacaklarını belirtti.



Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu parke tamirlerinin mevcut yol ve kaldırımlarda gerçekleştiğini belirterek, "Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bin 570 metrekare, Sakarya Mahallesi'nde 3 bin 54 metrekare, Dumlupınar Mahallesi'nde 980 metrekare, Kurtuluş Mahallesi'nde 2 bin 800 metrekare, Evkaf Mahallesi'nde bin 500 metrekare, Dolunay Mahallesi'nde bin 400 metrekare, Ayazlı Mahallesi'nde bin 200 metrekare, Şerefiye Mahallesi'nde 2 bin 90 metrekare, Yalıköy Mahallesi'nde 750 metrekare, Bolaman Mahallesi'nde 700 metrekare, Yavaş Mahallesi'nde 795 metrekare, Ilıca Mahallesi'nde 564 metrekare parke ve kaldırım tamiri gerçekleştirdik" dedi.



2017 yılı itibariyle artık kaldırımlarda parke taştan yapmayacaklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, "Şehirleşmenin yoğun olduğu yapılaşmanın bittiği yerlerde bundan böyle beton kaldırıma başlayacağız. Beton kaldırım uygulamamızı ilk olarak Arslan Aydınlık Caddesi, Ata Caddesi ve Reşadiye Caddesi'nde gerçekleştireceğiz ve daha sonra yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde devam edeceğiz. İnşallah vatandaşlarımız 2017 yılı itibariyle daha güzel kaldırımlar görecek" diye konuştu. - ORDU