Fatsa'da Bahar Temizliği

Baharın gelmesiyle birlikte harekete geçen Fatsa Belediyesi, ilçe içerisinde bulunan park ve bahçeleri yaza hazırlıyor.



Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı park ve bahçeler ekipleri bir yandan ilçedeki çalışmalarını devam ettirirken diğer yandan da ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşların bahçe düzenlemeleri ne destek veriyor



Park ve bahçeler ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ilçe sınırlarında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından gelen sözlü ve yazılı tarifler doğrultusunda oluşturulan program dahilinde belediye ekipleri tarafından birçok kurum ve kuruluşun peyzaj çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan çalışmalarda bahçe düzenlemeleri çim kesme işlemleri, ağaç budama işlemleri, yabani otlarla mücadele işlemleri, yapılarak kurumların bahçesinin güzelleşmesi sağlanıyor.



İlçede yürütülen çalışmaların çok yönlülüğüne dikkat çeken Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Yaptığımız ve yapmayı planladığımız yeşil alan, park ve bahçelerle Fatsa'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırıyoruz. Baharın gelmesiyle birlikte bütün ekiplerimiz seferber olarak Fatsamızı yaza hazırlıyor. Hizmetlerimiz artarak devam ediyor" dedi. - ORDU