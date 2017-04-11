Fatsa'da 9 Okula "Beyaz Bayrak"

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Halk Sağlığı Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetim elemanlarınca yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen kurallarına uyduğu belirlenen Fatsa'daki 9 okula "Beyaz Bayrak" sertifikası verildi.



Eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Beyaz Bayrak protokolü kapsamında yapılan denetimler neticesinde "Beyaz Bayrak" almaya hak kazanan 9 eğitim kurumu, düzenlenen törenle Beyaz Bayrak, sertifika ve pirinç levhalarını aldı.



Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Kaymakam Mehmet Yapıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan ve sertifika alan okulların müdürleri katıldı.



Sertifika töreninde açıklamalarda bulunan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, "Beyaz Bayrak projesini gerçekten çok önemsiyoruz. Toplum sağlığını koruma ve geliştirme, yaşam kalitesini yükseltme, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek hem merkezi idarenin hem de yerel idarenin sorumluluğundadır. Beyaz Bayrak alan okullarımızın diğer okullara örnek olmasını temenni ediyor idarecilerini kutluyorum" dedi.



Konuşmaların ardından programda, Beyaz Bayrak almaya hak kazanan eğitim kurumlarına Beyaz Bayrak, sertifika ve pirinç levhaları Kaymakam Mehmet Yapıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan tarafından verildi. - ORDU