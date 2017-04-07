Fatsa'da 10 Bin İstihdam İçin Büyük Adım

Yeni Fatsa Organize Sanayi Bölgesi(OSB)'nin istimlak çalışmalarının başlatılması için Fatsa Belediyesi meclisten yetki aldı.



Nisan ayının ilk meclis toplantısında Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin istimlakı için yetki alınması konusu görüşüldü. Meclis toplantısına başkanlık eden Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, ilk olarak sinevizyonda görsel olarak Yeni Organize Sanayi Bölgesi alanı ile ilgili bilgi verdi. Başkan Anlayan bu sırada yaptığı açıklamada Fatsa açısından çok hayırlı yetki aldıklarını belirterek, "Fatsa Organize Sanayi Bölgemizin büyüme kararı 2017 yılı programına alınarak startı verilmişti. Şimdi en önemli aşaması olan istimlak sürecini başlatıyoruz. İnşallah bundan sonra istimlak sürecini Fatsa Belediyesi olarak bizler teknik, hukuki, idari yönlerden takip edeceğiz ve inşallah yatırım aşamasına getireceğiz" dedi.



"2 yıl çaba sarf ettik"



Mevcut Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nin 500 dönüm üzerine kurulu olduğunu ifade eden Başkan Anlayan, "Şu anda fiilen 29 fabrika var ve 3 bin 500 kişi çalışıyor. Biz yaklaşık 2 sene önce bin dönüm daha büyütülmesi kararını almıştık. 2 yıldır da işin genel müdürlüklerden ilgili kurumlardan kararlar alınarak Sanayi Bakanlığının yatırım programına alınması için teklifte bulunmuştuk. Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Bey başta olmak üzere Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz Bey takipleri ile 2017 yılının yatırım programına alındığını zaten Ordu'ya, Fatsa'ya müjdelemiştik. Tabii 2017 yatırım programına alınması işin nihayeti değildi, önemli bir karardı ama bundan sonra en önemli kısmı işin istimlak aşamasıydı. İstimlak aşamasında yine bir kurumun takip etmesi gerekiyor. İnşallah, bugün belediye meclisimizden aldığımız yetkiyle Fatsa Organize Sanayi Bölgesi yeni alanının istimlak çalışmasını Fatsa Belediyesi olarak biz takip edeceğiz. İnşallah hızlı bir şekilde çalışmaları yaparız. Bugünkü kararda bakanlıktan onaylandıktan sonra fiilen ve resmi olarak çalışmalara başlayacağız. Vatandaşlarımız ve kamuoyumuz bundan sonraki aşamalarda mutlaka bizler tarafından bilgilendirilecektir" diye konuştu.



"Piyasa değerini emlakçılar ve ilgili STK'lar belirleyecek"



Başkan Anlayan şunları söyledi: "bir takdir komisyonu oluşturulacak. Bu takdir komisyonu o bölgenin mülkiyetlerinin piyasa değerini araştıracak sonra da işlemler piyasa değeri üzerinden yapılacak ama bunun ne olduğuna dair çalışmayı Fatsa Belediyemiz Belediye Meclisimizden alacağı yetkiyle takdir komisyonu ve protokol ile beraber çalışmaya başlayacak. Bölgenin değer tespiti gerek emlakçılardan gerekse ilgili sivil toplum kuruluşlarından fiyatlar alınarak o piyasa değeri üzerinden mülkiyet sahipleri ile birebir görüşülerek pazarlık yapılacak. Kimlerle anlaşılırsa anlaşmaya varılanların paraları ödenmek üzere Sanayi Bakanlığımıza rapor sunacağız. Burada şu yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. İstimlakı Fatsa Belediyesi bütçesinden yapmayacağız biz sadece işin resmi ve hukuki sürecini takip edeceğiz anlaştığımız yer sahipleri ile de protokol yapılarak protokolü Sanayi Bakanlığına göndererek kimlerle anlaşılırsa onların yerleri Sanayi Bakanlığından direkt karşılanacak. Tabii biz herkesle anlaşma yoluna gideceğiz ama anlaşamadıklarımıza mahkeme yoluyla istimlak davaları açılarak inşallah süreç devam edecek ve tamamlanacak. Biz istimlak davalarına kalmadan vatandaşlarımızda piyasa değerinden anlaşmayı öngörüyoruz. Bugün önemli olan bu kararın Fatsa Belediyemize verilmesi ve artık resmen hem fiilen de istimlak aşamasında başlamış olması bizim açımızdan önemlidir" şeklinde konuştu. - ORDU