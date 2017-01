Fatsa Belediyespor İçin Birlik ve Beraberlik Gecesi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Fatsa Belediyespor için dayanışma, birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi.



Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşen birlik ve beraberlik gecesine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Ayhan Demir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.



Gecenin açılış konuşmasını Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Ayhan Demir gerçekleştirdi. Başkan Demir, "Bizler Fatsa Belediyespor'u daha iyi yerlere getirmek için buradayız. Sizlerin de desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Fatsa Belediyespor'u daha büyük ve güçlü bir kulüp haline getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Ancak tüm şehir bütünleşirse bu başarıyı finale taşıyabiliriz. Takımımızın ilk devre elde etmiş olduğu namağlup başarısı hepimizin başarısıdır. Bu anlamda en iyi desteği verecek olanda sizlersiniz. Bu destekle ikinci devreyi de inşallah başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.



Başkan Ayhan Demir'in ardından Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven Kürüye çıktı. Güven, "İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı daha iyi olup hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Zor bir süreçte göreve geldim ve gerçekten iyi ve karakterli takımı oluşturduk. Bu yıl 3.lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.



Fatsa Belediyespor'a gerekli destekleri her zaman verdiklerini belirten Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise yaptığı açıklamada, "Spor insanların bir arada olması için var. Bu anlamda önemli destekleri vermeye devam edeceğiz. Hedefi takımın 3.Lig'dir. Göreve geldiğimden bu zamana kadar Fatsa Belediyespor'a ve diğer spor kulüplerimize destek verdik. Fatsa adına görevimizdir spora destek vermek. Fatsa Belediyespor hedefine ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki maçlarda da takımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Herkes bir takımı destekliyor ve spor ortak bir paydadır" diyen Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Fatsa Belediyespor namağlup olarak hedefine doğru ilerliyor. Bu anlamda ilgi alaka ve güzel yönetimle takım ilerliyor. Takım iyi yönetilir, iyi bir hoca ile devam edilirse, sporcularda kaliteli olursa o takım her zaman hedefine ulaşır. Tabii bu zincirden biri koparsa sporda başarısızlık meydana gelir. Futbola dünyada çok gönül veren kişi var ve herkes futbolu izlerken zevk alarak izliyor. Takım birinci lige çıkarsa o birinci ligin yıldız takımları o şehre geliyor ve her anlamda herkes bu durumdan kazanıyor. Spor her zaman dostluk, kardeşlik ve huzur getirmelidir. Fatsa Belediyespor ve diğer ilimizin temsilcisi Güzelorduspor takımına başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından gelen konuklara Fatsa Belediyespor'un başarı video ve fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi sunuldu.



Gece, Fatsa Belediyesporlu futbolcuların imzalı formasının açık artırıma sunulması devam etti. İmzalı formaya 5 bin TL veren iş adamı Ensar Çakmak formanın sahibi oldu. Ayrıca düzenlenen gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatsa'ya ziyaretindeki Fatsa Belediyespor kaşkolu fotoğrafı iş adamı Halil İbrahim Çekiç tarafından büyük bir bağış yapılarak satın alındı. Gece, Nuh Okutan'ın seslendirdiği şarkılar ile son buldu. - ORDU